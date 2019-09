Varia Laupäeval avatakse uuenenud Kuressaare kesklinn Dagmar Reinolt , täna, 14:49 Jaga: M

Laupäeval, 7. septembril avatakse pidulikult uuenenud Kuressaare kesklinn, mis sai uue ilme koostöös Kuressaare linnajuhtide algatuse ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul käivitatud „Hea avaliku ruumi“ programmiga.Kuressaare vallaarhitekti Mark Grimitlihti kinnitusel arvestab uuenenud Kuressaare kesklinn kõikide elanike huvide ja vajadustega ning muutub kogunemiskohaks eri põlvkondadele ja huvigruppidele. Näiteks ei ole enam kesklinnas kõrgeid kõnniteeääri, mis teeb nii eakate inimeste, kui ka lapsevankritega jalutavatele peredele liikumise mugavamaks. Laste ja noorte päralt on lustimiseks purskkaev ja tänavaspordivahendid, nägemispuudega inimestele on paigaldatud taktilised juhtteed. „Kuna tegu on jagatud ruumi põhimõttega, on ruumi jäetud ka transpordiliikluseks,“ lisab Grimitliht.Uuenenud keskväljak sai betoonkiviparketi ja graniitkivisillutise, uued soojus- ja sadeveetorustikud ning uue tänavav