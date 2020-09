Vähenõudlik, kuid elujõuline mädarõigas turgutab tervist ning lisab toidule särtsu 

Mädarõigas (Armoracia rusticana) on väga elujõuline põline Ida-Euroopa taim, mis jääb ellu ka siis, kui termomeeter mitukümmend kraadi alla nulli on. Arvatakse, et mädarõigas pärineb Musta mere äärest, praeguste Moldova ja Ukraina aladelt. Mujale Euroopasse jõudis juurikas rändavate slaavlastega 12. sajandi paiku.



Kasvab hooleta ise

Mitmeaastane mädarõigas suudab kasvada peaaegu igasuguses mullas, sest ta on vähenõudlik taim, aga kõige rohkem meeldib talle parasniiske, poolvarjuline koht ja rasked huumuserikkad mullad. Kuna taim võib kergelt metsistuda ja isetahtsi paljuneda, on soovitatav panna ta kasvama aianurka. Kui soovid ise taime paljundada, on see kõige lihtsam taime juurepistikuga. Kahjuritest ohustavad mädarõigast samad putukad, kes teisigi kapsalisi, sest iseloomulik sinepilõhn meelitab nad ligi. Kapsaliblikaröövikuid on mahemeetodeid kasutades kõige efektiivsem tõrjuda mehaaniliselt ehk nad lihtsalt taimedelt järjepidevalt ära korjata.



Tervisepomm

Mädarõigas sisaldab erinevaid vitamiine ja mineraalaineid, nagu C-vitamiini,

B1-, B2-, B6-vitamiine, kaaliumit, kaltsiumit, magneesiumit ja rauda, samuti eeterlikke õlisid. Neist olulisim on sinepiõli, mis annab juurele kibeda-vürtsise maitse.

