Varia Enne ja pärast: räämas suvila, mis sai imeliseks puhkusepaigaks! Dagmar Reinolt , täna, 11:22 Jaga: M

GALERII

Cobb House pärast remonti. Foto: Edward Mendes

Kui Hope Mendes USAs Californias asuvat, hädises seisukorras, suvilamaja nägi, teadis ta kohe, et see on koht temale ja tema perele. Just see suvekodu on ideaalne paik neile endale puhkamiseks ja ka võimaluseks pakkuda seal Airbnbd.