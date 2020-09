Kui halb või hea on jätta viljad puude alt korjamata või neist hoopis muruniidukiga üle sõita?

Võib ju ka! Taime seisukohast ei ole vahet, kas valminud viljad korjab ära aiaomanik või jäävad need loodusele toiduks. Nii võib rahumeeli jätta suvilaaiast sõstrad-õunad korjamata, teades, et järgmise aasta saagikust see ei vähenda.

Kokkuvõtteks: NII JA NAA



Sügisel pole imestada, et enamik kasutab päikesepaistelisi hetki viimasteks muruniitmisteks, sest kunagi ei tea, kauaks ilma lubab. Lihtne töö võtab aga väga palju aega, kui enne seda veel lehed kokku riisuda ja õunad puu alt ära korjata. Äkki võiks kõigest niidukiga üle sõita? Husqvarna järelteeninduse spetsialist Aivo Smitt selgitab, miks see kõige targem tegu pole.



Miks see halb on?