Tänavu on arhitektuuripreemiatele nomineeritud 65 tööd 

Arhitektuurivaldkonna loomeliidud ja Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital valisid välja 2019. aasta arhitektuuripreemiate nominendid, kellest parimaid autasustatakse 6. detsembril Tartus Kammivabrikus. Kokku esitati ligi 200 ettepanekut, mis on läbi aegade suurim kandidaatide arv.

Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiatele on nomineeritud seitse eramut üle Eesti: Kloogarannas, Murastes, Nõmmel, Pirita-Kosel, Põllils, Saastnas ja Tilgus. Lisaks kolm avalikku objekti: Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaal, Eesti Kunstiakadeemia uus hoone ning Arvo Pärdi keskus.

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia nominentide hulgas on Põlva ja Valga keskväljakud, Pärnu iseseisvuse väljak, kommunismiohvrite memoriaal Maarjamäel, Koidula ja Jannseni mälestusväljak Tartus, Lääne 11a mänguväljak Tartus, Paide keskväljaku ruumieksperiment ning Balti paviljon Veneetsia arhitektuuribiennaalil.

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemiate nominendid avalike objektide hulgas on Tallinna Tehnikakõrgkooli uuenemine, Eesti suursaatkond Moskvas, Eesti Kunstiakadeemia uue hoone sisearhitektuur, Theatrum, Arvo Pärdi keskus, Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakond, Suure-Jaani tervisekoda, Sisekaitseakadeemia uus peahoone, Harjumaa kohtuhoone, IT-agentuuri uus peahoone ja Rapla riigigümnaasium. Lisaks on sisearhitektuuri aastapreemiatele nomineeritud restoranid Tokumaru (kaubanduskeskuses T1 Mall of Tallinn), R14, Pomo, Ülo ja meelelahutuskeskus FORREST; bürood FRAKTAL, ARSPROJEKT, Codeborne; Toom-Kuninga 21 korterelamu, Park Hotel Viljandi ning näitused "Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile", "MOEJOON: pidulik rõivamood 1920-1940", "Sots art ja mood. Kontseptuaalsed rõivad Ida-Euroopast" ning Bernt Notke maali "Surmatants" uus ekspositsioon ning ekspositsiooni tarbeks projekteeritud pink.