Ideid tudengile: muuda üürikodu või ühikatuba lihtsate nippidega mugavamaks 

Üheks lihtsaks võimaluseks kodule isikupära ja hubasuse lisamiseks on vaip. Sisustus- ja taaskasutuspoodides leiab ka kergeid vaipu, mille muudad libisemiskindlaks vaibamatiga. Väikesed kootud vaibad maksavad vaid mõned eurod ning neid on saadaval erinevates värvitoonides. Sellist vaipa on kolides lihtne kaasa võtta.