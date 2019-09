Nippe tudengitele: kuidas teha ühiselamus või üürikorteris elamine kodusemaks 

Foto: IKEA

Kodust lahkuvad tudengid elavad tihtilugu ühiselamutes või üürikorterites, mida jagatakse toakaaslasega. Sisekujundaja Baiba Freija sõnul on võimalik ka ajutist elukohta muuta kodusemaks. „Kui esmakursuslased kolivad ülikooli tõttu teise linna, siis ei pea nad ainuüksi harjuma uue linna ning keskkonnaga, vaid ka uue koduga, mille sisustamisvõimalused on tihti limiteeritud. Seetõttu tasub ajutise elukoha kodusemaks muutmisel tähelepanu pöörata eelkõige hügieenile, privaatsusele ning isiklike asjade hoiustamisele,“ selgitas Freija.

Kuidas tagada hügieen?

Arstide sõnul imab voodi madrats kümne aasta jooksul 300 liitrit higi. Kui üürikodus ei ole alati võimalik vana voodit või madratsit välja vahetada, siis aitavad hügieeni tagada kattemadratsid ja muud kaitsematid. „Kui voodit või madratsit ei saa muuta, on soovitatav osta kattemadrats või spetsiaalne madratsikaitse, mis maksab vaid paar eurot. Kattemadrats pole kasulik vaid hügieenilistel põhjustel, vaid pakub ka mugavust, kui vana madrats on juba kulunud,“ lausus sisekujundaja, lisades, et kolides on lihtne kattemadrats ka kaasa võtta.

Foto: IKEA

Võimalusel tasub välja vahetada ka uue kodu tekstiilesemed nagu kardinad, vaibad, padjakatted või vähemalt neid pesta. „Meile meeldib öelda, et tekstiil muudab elamispinna päris koduks. Seetõttu võib ainuüksi uus vaip anda elamispinnale teise õhustiku ja olemuse,“ selgitas Freija. Kui kolimist tuleb ette tihemini, siis tasuks mõelda mitme väiksema vaiba soetamisele, mida saab igal ajal kokku voltida ning mida on lihtne transportida. Näiteks väikesed kootud vaibad maksavad vaid paar eurot ning neid on saadaval erinevates värvitoonides. Tema sõnul tuleks tekstiili puhul kõigepealt soetada uus voodipesu, rätikud ning vaip või voodikate.

Kardinad aitavad luua isiklikku ruumi