Mida head teeb sügisväetis?

Laota väetisegraanulid ühtlaselt laiali ja kobesta mulla sisse. Kui vihma pole oodata, kasta taimi pärast väetamist, et graanulid hakkaksid kiiremini lahustuma. Puude ja põõsaste alla puista väetist veidi ka üle võraaluse piiri. Kui peenral on koorepurumultš, lükka see eemale, sest väetis tuleb segada mulla sisse. Mitte mingit mõtet pole raputada väetist multšikihi peale, sest sealt toitained niipea juurteni ei jõua.