Vali mügrikindlad sibullilled – nii ei jää kevadine õitemöll vaid unistuseks 

Kui aeda on tabanud mügride nuhtlus, siis tõenäoliselt ei tärka kevadel peenral ükski tulp ega hüatsint, mille sibulaid sai sügisel aiaäris õhinaga valitud ja pärast suure hoolega istutatud. Ka liiliate suvine värvimöll jääb vaid unistuseks.

Mügrid pesitsevad veekogude kallastel ning söövad seal kasvavaid taimi. Aiamaale meelitavad neid magusad porgandid, peedid, pastinaagid jm köögivili, lillepeenras tuhnides leiab hamba alla lihavaid juuri ja risoome. Talvel võtavad mügrid ette eelkõige noored viljapuud ning lillesibulad. Õnneks leidub ka selliseid sibullilli, mida need ebameeldivad närilised ei himusta.

Harilik püvilill ehk keisrikroon (Fritillaria imperialis). See meetri kõrgune efektne kevadlill lõhnab mügride meelest nii vastikult, et nad hoiavad parem eemale. Istuta harilikku püvilille tulpide ja muude sibullillede lähedusse, samuti aiamaale ja isegi kasvuhoonesse, et mügrid peenraid segi ei tuhniks.