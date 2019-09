Tänavune disainiöö keskendub uudsetele materjalidele 

Konverents “Tuleviku materjalid” toob kuulajateni lugusid sellest, kuidas teadus disain, kunst ja tootmine omavahel tänapäeval põimunud on. Planeedi jätkusuutliku elukeskkonna säilitamiseks on ühiskonnal tekkinud vajadus ümber mõtestada materjalide omadused ning mõju ümbritsevale – seega omab erilist tähtsust uute materjalide teadus- ja arendustöö ning eksisteerivate materjalide ümbertöötlemine ja taaskasutus. Konverentsil esinevad pikaajalist praktilist kogemust omavad eksperdid Hollandist, Suurbritanniast, Eestist - Simone de Waart, Zoe Powell, Bastian Beyer, Pirjo Kääriäinen, Riina Õun, Kärt Ojavee, kes toovad näited uute biopõhiste materjalide nagu seened ja vetikad arendamisest ja uute toodete loomisest. Reet Aus tutvustab lisaks upcycling meetodile ka tooteid, mis on tehtud lõngast, mille valmistamiseks kasutatakse vanu rõivaid.



Konverentsi eelneval päeval toimub 2 praktilist materjali töötuba lektorite juhendamisel.