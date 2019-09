Laupäeval toimub Tallinnas kolmas Kirjandustänava festival 

Tänavu on eesti keele aasta, kirjandusklassikute Mati Undi, Juhan Liivi, Heiti Talviku, Uku Masingu juubeliaastad. Johann Voldemar Jannseni 200. sünniaasta ning muidugi laulu- ja tantsupeo aasta. Kõigil nendel kirjandusega seotud juubelitel on koht ka meie programmis. Kogu päeva saab osaleda uute raamatute esitlustel, kuulata põnevaid kirjandus- ja kultuuriteemalisi arutelusid, kohtuda kirjanikega, näha avalikke salvestusi, osaleda jalutuskäikudel Kadriorus, nautida muusikat, teatrit ja head tänavatoitu.



Festivalil on kohal Eesti Lastekirjanduse Keskus koos sõpradega Lasteajakiri Täheke ja Hea Laps, Tallinna Keskraamatukogu, Eesti Rahvusraamatukogu / National Library of Estonia, Kultuurileht, Eesti Kirjastuste Liit (Kirjastus Argo, Kirjastus SE&JS, Eesti Raamat, Varrak, Hea Lugu, Tallinna Ülikooli Kirjastus), Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts, Raamatupood REaD, Vikerraadio, Eesti Draamateater, Tallinna Linnateater, NUKU, Juhan Jaigi pärandi hoidjad, kirjastus Nornberg & Co. Vanavaraait, Eesti Kunstimuuseum, Printon - Printing House trükikoda, kirjastus Heleilm, kirjastused Raudhammas ja Legend.



Parimat tänavatoitu pakuvad Fresko Jäätisevabrik koos vegankohvikuga GÖÖK, Isutaja, Kaks Kokapoissi, Velokohvik, ROOTS kohvibaar, Van Foodie.



Koidula 5 hoovis on avatud kohalike Kirjanduslik hoovikohvik "Viplala" vol3.