Kodukirja noppeid täna alanud Habitarelt  

Seekordse näituse märksõnadeks on sügis, kulu, sammal ja pilliroog. Üldse domineerib igal pool looduslähedus ja maahõng. Toonidest hakkavad silma sinepised ja sügavpruunid toonid.

Samet on endiselt populaarne, mööbli ja disaini joon on omane 1970ndatele. Just selle kümnendi vormid on need, mis silma hakkavad.