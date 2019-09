Šarmantne näitlejanna Mirtel Pohla astub üles modellina 

Mirtel Pohlat näeb Virge Vierteki tehtud fotodel kandmas sügiskollektsiooni elegantset buklee jakki ja Linear salle.



Loomelinnaku poepäevakul on Kelpman Textile oma poe ette külla kutsunud Riiul Record Store plaadipoe, spetsiaalselt poepäevaku jaoks valitud mitmekesise vinüülivalikuga. Muuhulgas on päeva muusikaline pool Riiuli poepidaja ja DJ Bertil Tüvi ning Ott Kelpmani kanda. Crystal Tree Jewelry võluvad ehted on sel päeval samuti letil ning Kelpman Textile üllatab oma fänne uue sügiskollektsiooniga ning uhiuute Linear sallidega. "Loodame, et tervitate neid sama soojalt kui hitiks kujunenud Harlequin salle," ütleb disainer Mare Kelpman.