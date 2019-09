Indrek Ojari: hea disaini tunnus on sobitumine keskkonda ja isikupära 

Leian, et Eesti disainil on oma koht nii kodumaal kui ka väljaspool Eestit. Silma on hakanud nii mööbel, aksessuaarid, ehted kui ka rõivatööstuse kaubamärgid. Märkimisväärseks võib pidada folkloori teemalisi või muidu eesti kultuurile omaseid tunnusjooni sisaldavaid disainitooteid. Usun, et Eesti disain on omnäoline ja meie kultuuri ka laiemalt tutvustav.