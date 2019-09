Merle Liivak: hea disain liidab esteetika ja praktilisuse 

Võimalusel eelistan Eesti disaini, uhkusega. Aga samas ei tahaks, et kodu muutuks showroomiks või ma ise reklaamtulbaks, nii et mulle meeldib miksida omavahel erinevaid lugusid, mis mind ennast toetavad. On see siis taaskasutuspoest leitud Prantsuse mantel, Mondost soetatud Aafrika naiste punutud kott või Kelpmani sall.