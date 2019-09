GALERII | Tallinnas avati linna kõige uuenduslikum hotell Nothel 

Nothel Foto: Patrik Tamm

On teada, et peaaegu 100-aastane maja peidab endas ka põnevamaid lugusid, mille leidmisel nüüd abi palutakse. Hotelli juhataja Maarja-Liis Toomiku sõnul ollakse väga uhked maja uuenduslikkuse üle, kuna sellist hotelli täna Eesti turul ei leidu. Samas tuleks hoida au sees ka hoone algupärast lugu, mida saaks edasi rääkida ka hotelli külastajatele. “Kutsume kõiki, kellel on mälestusi, fotosid või ka lihtsalt vihjeid sellest majast, meile neid jagama. Olen kindel, et see lugu pakuks huvi ka meie kirjutele külalistele,” lisas Toomik.