Pehmö- Eestis loodud mööbliese, mida näeb kõikjal Euroopas! 

Mairi Laide Foto: Heikki Leis

Kõikide Pehmö toodete disain on algusest peale olnud vajaduspõhine. Esikohal on funktsionaalsus ja praktiline kasutusmugavus - Kuhu panna suure pere jalanõud kitsas koridoris? Kus tõmmatakse jalga oma kummikud, kui 3 lapsel tuleb korraga kooli ja lasteaega minna? Kuidas lilled elavad, kui kodus on põrandaküte ja potte ei ole võimalik maha panna ? Kuhu panna autovõtmed, prillid ja rahakott, kui tuled õhtul koju nii, et need ka hommikul üles leiaks? Nende küsimustele lahenduste leidmisega ongi Pehmö toodete disaini juures Mairi sõnul põhiliselt tegeletud. "Pigem on loomise ajal keevitusaparaadi, saepingi ja õmblusmasina taga istutud, mitte pliiats näpu vahel kriipse paberile tõmmatud. Iga Pehmö tulebki reaalselt välja meie oma töökojast."

Augustis tuli Pehmöl välja täiesti uus, ja üldse mitte pehme, koridori, elu- ja magamistoa kappide ja postamentide sari. "Disainilt on tegemist samasuguste metallraamil funktsionaalsete esemetega, nagu pingid, aga raamidel on pehme polstri asemel kvaliteetsest kase- või tammepuust õlivahaga toonitud sahtlikapid ja lauad." Järgmise aasta jooksul loodavad Pehmö tegijad jõuda esimeste omadisainitud loveseat´ide ja tugitoolideni. Prototüübid on igatahes olemas."

Pehmö Foto: www.pehmoshop.com

Septembris läks käima Pehmö päris oma pood – pehmoshop.com, kus hetkel on tootevalikus enam kui 30 mõnusat ja praktilist mööblieset – pehmetest pinkidest juba nimetatud öökappide ja koridorilaudadeni. Seal ringi vaadates on võimalik kokku miksida just oma kodu eripärasid arvestavad tooted – valida sobivad raamid ja pealsed. Lisaks on Pehmö lehelt võimalik tellida endale koju vaatamiseks, katsumiseks ja mõtlemiseks kanganäidised.

"Me ei ole küll kokku lugenud, aga Pehmö pingid on ilmselt kõigisse Euroopa riikidesse jõudnud. Lisaks Ameerikasse, Kanadasse, Austraaliasse, Uus-Meremaale jne. Ilmselt kõige rohkem pinke on saanud teha Inglismaale, mis on ka loomulik, sest seal on käsitööna valmistatud nööbipolster juba sajandeid väga kõrgelt hinnatud," ütleb Mairi rõõmsalt. Pehmö ei ole ühele kindlale sihtgrupile suunatud. "Meie pinke võib leida eesti suurimatest mõisatest kõige väiksemate armsate kööktubadeni."

Mairi Laide Foto: Heikki Leis