Vii lapsed ekraanivabal päeval hoopis näitusele või sisusta nendega koos kodu! 

100% ekraanivaba päev ei pruugigi enam tänapäeval, mil ekraanid vilguvad ka köögiseadmetel, autokabiinis ja tänavatel, võimalik ollagi. Kuid pere saab leppida omavahel kokku näiteks selles, et jätame telefonid koju ja läheme rappa. Või selles, et lülitame nutitelefonis teavitused välja ja kasutame telefoni vaid helistamiseks. “Eesmärk on see, et kogu pere õpib teadlikult juhtima ekraanide kasutust, selleks, et puhastada meelt ja panustada omavahelistesse suhetesse,” ütleb Liivika Simmul.