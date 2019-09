Sisustus Kuidas leida endale õige voodi ja madrats? Dagmar Reinolt , täna, 12:27 Jaga: M

Voodi Foto: Aldo Luud

Tänapäeval ostetakse üha rohkem asju internetist. Voodi aga on küll üks mööbliese, mida ehk peaks enne oma silmaga nägema, kui selle koju tellite. Nii voodi, kui ka madrats on magamise seisukohast üliolulised ja kui selles valikus midagi valesti läheb, on uni pikaks ajaks rikutud. Rave Mööbel on loonud Hea une ABC: kõik voodid ja madratsid jagunevad neile iseloomulike omaduste alusel kas A-, B- või C-sarja toodeteks.