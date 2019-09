VAATA LÄHEMALT! Just need 90ndate sisustuse moeröögatused on nüüd interjööris tagasi! 

Kõik võimalikud magamisasemed, mille kohal on vari või varikatus on nüüd taas moes. Olgu see kangas või viinerist vike varikatus, sambad ja luksuslikud voodid on taas moes. Kes meist ei tahaks ärgata siidiste kangaste all või uinuda sulepatjade vahel. Nüüd on see võimalus.