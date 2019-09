Sügistalvised sisustustrendid: moes on looduslähedus ja autentsus 

Paberlamid Foto: IKEA

Aasiast inspireeritud paberlambid on praegu väga trendikad valgustuslahendused. Suured või väikse, üksikud või kimbud – nende abil on lihtne tuua tuppa veidi eklektilisust.

Tumeroheline Foto: IKEA

Roheliste värvitoonide hulgast on sellel aastal kindlasti kõige populaarsem tumeroheline. Seda peamiselt selle tõttu, et see töötab ideaalselt looduslike elementidega ja neutraalsete värvidega. Lisaks on värv ise üsna tagasihoidlik, mistõttu on seda lihtne sobitada igasse interjööri.