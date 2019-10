Anna ilule võimalus 

Aedniku kutsumuseks on anda ilule võimalus. Panna seeme või sibul mulda, et tal oleks võimalus – tärgata, puhkeda, meid rõõmustada. Monty Don on ääretult sümpaatne, aga süngusse kalduv, depressiooniga maadlev mees. Aias toimetamine avaldab tema pilvisele meeleolule positiivset mõju. Aiateraapiat soovitavad ka arstid üha enam anti­depressantide asemel. Taimed õpetavad meile kannatlikkust, ilmastikuoludega arvestamine alandlikkust, liiatine ja sageli haiget tegev keskendumine iseenda ebakohtadele asendub sel moel palju elutervema hoolitsemise sooviga. Sest aias ei juhtu midagi üleöö. Sügisel mulda pandud ilu puhkab seal terve talve, enne kui kevadel päikese poole sirutub. Lootusetuse asemele istutatab inimene oma hinge ootuse.