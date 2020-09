Ettevalmistus talvitumiseks: vastupidavat pelargooni saab ka ületalve pidada 

Pelargoonisorte on aretatud tuhandeid ja lisaks valmis­amplitele on kaubandusvõrgus kevaditi saadaval ka lai valik beebitaimi, kellest ise suvine õieilu kujundada. Neid, kellel ­tänavu on amplis või potis kasvamas eriti ilus sort, peaks rõõmustama asjaolu, et pelargoone on võimalik edukalt ületalve hoida. Pelargoonide vastupidavust kiidab ka Tallinna ­botaanikaaia vanemaednik Jaan Mettik , kes järgnevalt näitabki, kuidas neid armastatud toataimi talvitumiseks ette valmistada.

Tallinna ­botaanikaaia vanemaednik Jaan Mettik. Foto: Priit Grepp

Pelargoonide tagasilõikamise vajadus aga sõltub nende ­talvitamisvõimalustest. Kui on hea koht, kuhu neid talveks tõsta, võib taimele isegi õied peale jätta, sest pelargoon ei lähe talveks puhkeseisundisse. See on ka põhjus, miks pole hea mõte pelargooni pimedas keldris talvitada. Ideaalne talvekorteri temperatuur on 10–15 kraadi, kuigi ta talub ka tavalist toatemperatuuri, kippudes soojemas siiski välja venima.

Kümmekonna kraadi juures saab ta hakkama peaaegu ilma kastmata. Et taim välja ei veniks, tuleb kastmist vähendada. Tugevat tagasilõikust ei pea tegema pelargoonidele, kes lähevad aknalauale puhkama. Kevadel on vaja jälle rohkem kasta.

Keset talve ei maksa taimi tagasi lõikama hakata. Sellega võiks oodata veebruari-märtsini, kui hakkab valgeks minema – siis on noored külgharud juba tugevamad. Kui pelargooni aga täissuuruses kusagile mahutada pole võimalik, siis võib teda sügisel tagasi lõigata. Mettik rõhutab, et lõikamisele peab lähenema loominguliselt ja sügisene tagasilõikus pole kujunduslõikus. Kindlasti tuleb kõrvaldada kuivanud ja katkised oksad, soovi korral ka ristuvad ja hõõrduvad oksad. Kuna talvel on toas nagunii pimedavõitu, siis lõigata nii, et valgus pääseks ka taime keskele. Selleks võib keskelt ka lihtsalt lehti ära võtta, et rohkem valgust ligi pääseks.