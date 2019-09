Õigesti paigaldatud teraskatus 

Enne katusevahetust tuleb endale selgeks teha, kui pikka kestmist katuselt oodatakse. Teraskatuse puhul tähendab see läbimõeldud ventilatsiooni ja niiskusolukordi, soojustkiirgavate elementide (tavaliselt on selleks korsten) isoleerimist, katusekonstruktsiooni ja aluskatte seisukorra hindamist jne. Meie praktikas on hurraameeleolus kliente tihti tulnud maa peale tagasi tuua, kui nende ettekujutus katusevahetusest on eterniiditahvlite asemele vaid plekipaanide pealekruvimine. Selline vahetus annab vaid lühiajalise tulemuse, sest kui probleemkohti ja vajadusi enne ei kaardista, ilmnevad hädad üsna pea: näiteks märgunud soojustuse või konstruktsioonide niiskuskahjustusena. Nii pole uuest kenast teraskatusest, mis iseenesest kestaks aastakümneid, enam mingit kasu.