7 nõuannet, kuidas valida sobiv välisuks

Mis materjal?

Uksi pakutakse tavaliselt puidust, metallist või plastist. Maja välisustena ­eelistatakse enamasti puitu eeskätt väljanägemise pärast. Korteri välisukseks sobib ka metalluks, mis on turvaline, peab sooja ja on helikindel – neid omadusi tasub ust valides jälgida. Välisukse puhul on tähtis ka selle asukoht: lõunapoolne uks näiteks on pidevalt kuuma päikesekiirguse käes, mistõttu tasub materjal ja viimistlus eriti hoolikalt läbi kaaluda.

Kui suur?

Kui vähegi võimalik, lase ukseava mõõdud võtta uksefirma meistril. Uksetegijad teavad rääkida lugusid, kus klient on võtnud mõõdud valesti ja tellinud ukse, mida ei saagi ukseavasse paigaldada.

Kuidas sobib?

Uksed ja aknad oleks mõistlik tellida sama tüüpi viimistlusega, võimalusel ka ühel ajal – need peaksid maja välisilme huvides omavahel sobima. Kas modernsed või klassikalised välisuksed? Kas ainult üks uks või ka lisasissepääs? Kas klaasitud avaga või pimeuks? Kas vaja on ka laiendit või hoopis paarisust? Alles siis, kui kõigile neile küsimustele on vastus olemas, saab hakata mudeleid valima.

Puituks Foto: Living4media

Mis hinnaga?

Tootjal on variante lihtsam pakkuda, kui klient ütleb välja hinnapiiri, millest üle ei tohiks ukse hind minna. Edasine on juba läbirääkimiste asi. Võib ka juhtuda, et kuuldes, mida on väikese hinnalisa eest võimalik juurde saada, peab ostja vajalikuks hinnapiiri ülespoole nihutada. Valmisust ei maksa kindlasti valida odavaima hinna järgi – turul liigub ka väga soodsa hinnaga metalluksi, mis paraku pole ei turvalised, helikindlad ega soojapidavad.

Missuguse lukuga?

Lukuvalik on tänapäeval tohutu, tavalistest kuni udupeente nutilukkudeni, mis lisaks ukse avamisele-sulgemisele pakuvad veel hulga muid võimalusi. Väikeste lastega elamisse ei maksa soetada uksi, mida on võimalik nn liblikaga seestpoolt sulgeda.