Kõik, mida pead teadma ukse vahetamise kohta! 

1 Mis materjal?

Uksi pakutakse tavaliselt puidust, metallist või plastist. Maja välisustena ­eelistatakse enamasti puitu eeskätt väljanägemise pärast. Korteri välisukseks sobib ka metalluks, mis on turvaline, peab sooja ja on helikindel – neid omadusi tasub ust valides jälgida. Välisukse puhul on tähtis ka selle asukoht: lõunapoolne uks näiteks on pidevalt kuuma päikesekiirguse käes, mistõttu tasub materjal ja viimistlus eriti hoolikalt läbi kaaluda.