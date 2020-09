Nii väldid suuremaid möödapanekuid: 5 tähtsat nõuannet, kuidas planeerida koju sobiv trepp 

Kui juhtub, et koju sai valitud vale seinavärv või sobimatu diivan, on asja üsna lihtne parandada, trepi ümberehitamine on aga suur ja kulukas töö. Seetõttu tasuks alati, kui asutakse kodu ehitama või renoveerima, trepitegija aegsasti välja valida, et temaga juba varakult plaanid paika sättida.

„Näiteks võib omapäi asju ajades juhtuda, et vahelakke jäetud trepiava on liiga väike,“ toob näite Aru Grupi müügijuht Marko Ivainen. „Trepi täpsed mõõdud saab küll võtta alles siis, kui mõlema korruse põrandad on valmis ja seinad viimistletud, aga kõik tulevast treppi puudutavad üksikasjad tasub trepitegijaga märksa varem läbi rääkida.“