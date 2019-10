Kuidas valida pintslit? 

Suures plaanis võib pintslid jagada sise-, välis- ja eritööde pintsliteks.

Sisetööde pintslid on laiusega 15–100 mm ning peavad jätma ühtlase sileda jälje.

Välistööde pintsli puhul on oluline väga hea mahutavus ja vastupidavus, tavaline laius on 75–120 mm.

Eritööde pintslid: pika varrega radiaatoripintsel, ümar aknapintsel, eriti lai ­lakipintsel jne.