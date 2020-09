Boholikult õdus maja, kus on palju lilleilu ja valgust 

Raamaturiiulit otsis Marion kaua, lõpuks leidis selle järelturult, kust on pärit ka vanade kaamerate ja fotoaparaatide kogu. Läbipaistva maakera-valgusti meisterdas ta ise. Foto: Cecilia Möller / Living4media

Jõulised värvid loovad omamoodi rahuliku, kindlameelse õhustiku. Kuldne lisab suursugusust. Foto: Cecilia Möller / Living4media

Natüürmort Foto: Cecilia Möller / Living4media

Mustrilised padjad sobivad kodu stiiliga. Foto: Cecilia Möller / Living4media



„Kaalun praegu köögiseinte mustaks värvimist, kuid pean seda mõtet veel täpsustama, kuna tegu on avatud lahendusega, kus kõik peab kokku klappima. Ma ei taha valget kööki, arvan, et see on pisut arg valik. Samas must mõjub meie metallitooni köögis hästi, kuigi hetkel on vaid üks köögisein musta värvi,“ räägib Marion.

Nüüdseks on majast kadunud kogu see 1970. aastate stiil, tollele ajale omased värvivalikud ja väikesed toad. „Olen väheke maksimalist… või siis pigem ­retrost sisse võetud boheemlane. Tegelikult on meil mitme stiili segu. Külalistetuba on näiteks romantilisem, samas kui köök on pigem industriaalne. Mulle meeldivad isemoodi asjad, kuid püüan hoida ühte läbivat joont. Rolf on lahtiste kätega ja kui leian uue idee, loome asju üheskoos, meil on suurepärane koostöö.“