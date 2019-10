Leia kööki sobiv tööpind 

„Kui pere on suur ja köögis askeldajaid palju, pole ehk mõtet valida suure hooldusvajadusega marmorit või täispuitu, kui samas on võtta ka sisuliselt hooldusvabu materjale,“ pakub Mööblimasina tegevjuht Ergo Laineem. Põhiliste töö­pinna­materjalide olulised erinevused ongi siia kirja saanud Mööblimasina ja Diapoli info põhjal.

Mõlema firma asjatundjad kinnitavad, et just materjali omadused määravad, kus on mida mõistlik kasutada – isegi siis, kui see tähendab järeleandmisi isiklikes maitseeelistustes. „Näiteks võib kõrgsurvelaminaatide hulgast leida nõudliku naturaalse materjali vägagi tõetruu imitatsiooni – ehk tasub kaaluda sellist lahendust?“ pakub Laineem.