Uued köögis: must värv, kontaktivaba segisti 

Sisekujundaja Kristiina Lutsu sõnul on viimaste aastate trendiks tume köök. Muidugi, ka valge oli, on ja jääb, niisamuti nagu leidub värvilisi, näiteks tumerohelisi või tumesiniseid kööke, aga must on tõusuteel.

Tumedasse kööki valivad kliendid Lutsu sõnul kõige sagedamini musta värvi segisti. “See sobib just modernsemasse kööki, kus on üldse tumedad värvid,” leiab Luts. Selline segisti kõlab hästi kokku näiteks musta graniitvalamuga. Ning musta segisti juurde sobib sisekujundaja sõnul nii tume kui hele töötasapind. “Valamu saab omakorda valida näiteks tööpinnaga sama värvi,” märgib ta. Modernsel köögimööblil pole ka käepidemeid või on need üsna märkamatult ukse servas. „Inimestele meeldib praegu selline klaar lähenemine.“

Kuigi köögitehnika klassikaks on Lutsu sõnul roostevaba materjal, mis sobib igale poole, saab musta segisti juurde valida ka musta ahju ja miks mitte ka samast sarjast musta mikrolaineahju.