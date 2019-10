6 küsimust köögi kohta 

1|Millised on köökide sisustamise trendid sel hooajal?

Pilk pööratakse järjest põnevamate materjalide ja julgemate värvide poole. Hittmaterjalid on kindlasti tööstusliku välimusega betoon ja selle imitatsioon, jätkuvalt kvartskivi, marmor ning luksuslikud metall-lakiga uksed.

Üha enam pööratakse tähelepanu ka naturaalselt mõjuvale valgustusele ning köögis liikumise ökonoomsusele. Matid tumedad toonid on samuti aina populaarsemad, eriti suures köögis, sest seal ei muuda nad ruumi visuaalselt väiksemaks-pimedamaks: matt must, tumeroheline, -sinine, mida kombineeritakse tihti sooja puidu või metalse lakiga.