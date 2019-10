Sisustus Pikutamiskapp ja maalitud jänes Malle Pajula , täna, 14:36 Jaga: M

Käsitsi joonistatud jänes ja raamitud sügisvärvides lehed. Foto: S. Burkunk /A-M. Frazer

Kuidas kodus eralduda maailma värvikusest – see on aina enam sisustusilmas keerlev küsimus. Kui ruumi jagub, saab katusealuse panipaiga asemel teha peiduka nii väikestele kui ka suurematele. Kappi peitu pugemine on ju lapsepõlve klassika.