Kodukirja lugejakirjad 

Kodu on nagu muinasjutt, sinu lugu. Koht, kus saad olla sina ise. Olgu need varahommikused naudingud kohvitassiga rõdul või vihmasabina tihe tants pimedal aknaruudul – kodus on alati soe ja hubane.Seekordsed lemmikud olid vaiel­da­matult taas elluärganud kodud. Olles ise uue kodu otsingul, paelub see teema mind kuidagi eriti sügavalt. Igast pisiasjast on saanud täius, mille poole vaatan suure, kuid heasüdamliku kadedusega. Lihtsalt nii ilus. Ootusärevust jagub.Brita