Kodune Harry Potteri maailm 

Habitare mess 2019 Foto: Malle Pajula

Neiu ulatab mulle sõnumiga sedeli, millelt loen: "Sa võid mediteerida keelega lumehelbeid kalastades.“ Olen veetnud päeva suurte raagus okste, pilliroo, käbide, liiva, kolletuvate lehtede, kogukate kakkude keskel. Mitte looduses, vaid septembris toimunud Soome suurimal sisustusmessil Habitare.Sealsetes väljapanekutes tuli loodus tuppa jalutuskäikudel korjatud sügiseste okste, kardinatelt vastu vaatavate lindude, hommikukohvitassil istuva jänese kaudu. Tumedates sametjates toonides, müstikaga justkui Harry Potteri filmides või mulle ulatatud inspireerival sedelil.Loodusmotiivid jõuavad koju soovist luua oma õdus pesa, rahulik paik. Koobas. Kuhu eriti sügisel on mõnus kerra tõmbuda. Tundest, et nõnda on loodus meile lähemal ja me oleme temaga sõbrajalal.