Radis Furniture kutsub õpilasi T1-aatriumi kooli kodutöid tegema! 

Järjest moodsamaks on saanud päevakontorid, mida päeva kaupa saab rentida meist igaüks, et oma toimetusi teha. Nüüd on võimalik avalikus ruumis ka koolitöid kiirelt ära teha. Radis Furniture mööbel on T1 Mall of Tallinnas üleval ja lapsed võivad oma koolist kaasa saadud kodutööd just seal valmis saada. Radis Furniture otsustas septembris tähelepanu juhtida Eesti koolinoortele ja nende õppetööle. Selleks puhuks on nad toonud kolm põneva Eesti disainiga kirjutuslauda T1 Mall of Tallinn aatriumi, et noored õpilased ja miks mitte ka vanemad õppijad, saaksid proovida mugavalt head Eesti disaini kui teised pereliikmed sisseoste teevad. Kirjutuslauad MAN, NOBLE ja HUH ootavad õpilasi T1-es kuni tarkusekuu lõpuni.