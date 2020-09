Põhuplaat - ökoloogiline ehitusmaterjal, millest ehita kasvõi kogu maja

Põhk Foto: Aldo Luud

Põhuplaat on ehitusmaterjal, mille ajalugu jääb kolmekümnendatesse aastatesse. See ökoloogiline materjal leiutati Rootsis ning pärast II ilmasõda leidis laialdast kasutamist Suurbritannias, kirjutab INkodu teemaportaal. Hilisemal perioodil ja ka täna kasutatakse põhuplaati laialdaselt Lõuna- ja Kesk-Euroopas ning viimase viie aasta jooksul on see kanda kinnitanud ka siin samas Eestis.Põhuplaadi kasutamisel ei ole otseseid piiranguid - oluline on, et puuduks vahetu ning pikaajaline kokkupuude veega, kuid selleks on tänapäeval välja töötatud mitmeid erinevaid vahendeid, et materjali säästa. Ehita kasvõi maja nullist!