Tänavuse ADC* Eesti Disainiauhindade Grand Prix läks sel korral Ken Ojale ‘‘More Active Than You‘‘ foto eest 

Auhinnad kategooriate lõikes:

4. Erioskused / Film

Kuld - Isle of Rahnu (Optimist, Kuukulgur Film)

Hõbe - For the Passionate Ones (Optimist, Get Shot Films)

Pronks - When the Stakes Are High (Optimist, Get Shot Films)

Äramärgitud töö - Take time, not a life (Optimist, Get Shot Films)