Iittala sügiskollektsioon toob fookusesse hubasuse 

Iittala Birds by Toikka seeria on unikaalne kogu klaasist puhutud linnuskulptuuridega, mille iga käsitsi valmistatud tiivuline on oma detailides kordumatu. Sel sügisel liituvad parvega juba vanad tuttavad Butler ja Waiter, kuid seda täiesti uutes värvitoonides. Butler on inspireeritud vanamoodsatest ülemteenritest, kellel on must kuub ja suurepäraselt puhtaks viksitud kingad. Waiter on tema väiksem, kuid mitte vähemtähtsam partner. Waiter järgib hoolega ametiga kaasnevat stiili ning kombestikku: tema juuksed on sätitud ning tema rüht on sirge. Mõlemad härrasmehed naasevad kollektsiooni soojas liivakarva toonis.