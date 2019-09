Sisustus Taani disainiauhinnale nomineeritud Louise Roe vaas Balloon 04 jõudis Eestisse Dagmar Reinolt , täna, 10:14 Jaga: M

Luis Roe Balloon 04 Foto: tootefoto

Balloon 04 on uusim lisa Louise Roe Balloon vaaside seeriasse. Oma orgaanilise kuju ja intensiivse musta klaasi tõttu on see vaas ühtaegu sensuaalne ja dramaatiline. Just Louise Roe must Balloon vaas oli nomineeritud Taani Design Awards 2019 auhinnale parima disaini kategoorias.