Nutikodu muudab sinu elu mugavamaks ja säästlikumaks 

Tänapäeva maailmas otsitakse üha enam viise, kuidas oma elu mugavamaks ja lihtsamaks muuta. Nutikodu on selle eesmärgi saavutamise tunduvalt kättesaadavamaks teinud, seda õnneks ka aknakatete maailmas . Nutikodu puhul ei ole juba mõnda aega tegemist süsteemiga, mis mõeldud vaid valitud eliidile – see on sulle, mulle ja meile kõigile. Nutikaid seadmeid ja neid ühendav nutistu ehk asjade internet on muutumas üha tavapärasemaks osaks meie kõikide eludest.