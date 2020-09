8 head põhjust: alusta kompostimisega juba täna! 

See on lihtne

Kui mõtled ajale, mis kulub toidujäätmete olmeprügisse viskamisele, siis sama palju sekundeid kulutad ka siis, kui kogud neid eraldi. Ka kompostikasti või -hunnikusse viimine on võrdväärne välikonteinerini kõnnitud ajaga. Kui komposter asub sul aga rõdul või tagaaias, siis seda vähem pead vaeva nägema ja samme tegema. Nii kaua, kui mõistad, mis sobib kompostimiseks ja mis mitte, on asi lihtne ja kiire.

Stiilne kapipealne

Kuigi sa ei pruugi tahta osta uusi köögitarvikuid või üldse asju, mida otseselt tarvis pole, siis uued metallämbrid, mis on mõeldud biojäätmete korjamiseks, võivad su arvamust muuta. Paljudel neist on sisse ehitatud ka söefiltrid, mis aitavad hoida halbu lõhnu välja imbumast. Minimalistlik või hoopis ergas ämber võib olla just see, mis su kapipealse veelgi stiilsemaks muudab.

Viljakas aed

Pole olemas paremat mullarikastajat kui seda on kompost! See aitab savistel pinnastel muutuda rabedamaks ja liivasel mullal hoida niiskust. Kompost ei sisalda erinevalt poeväetistest mürgiseid aineid ning aitab hoida taimi haiguste ja kahjurite eest. Aiad, kus on kasutatud looduslikku väetist, toodavad suuremat puhaste viljade ja lillede saaki.

See on tänuväärne meie planeedile

Prügimäed kõrguvad igal pool maailmas ja katavad aina enam maad, samal ajal kui paljugi selle sisust moodustavad aia- ja toidujäätmed. Selle asemel et vaadata, kuidas kodulähedased tehismäed kõrgemaks kerkivad, panusta kompostimisega sellesse, et sinna jõuaks võimalikult vähe sinu prügi.

Võid kompostida ka aiata

Pole aeda? Pole probleemi! Sa võid kompostida kas või aknalaual taimekastis. Kortermajade juures on biojäätmete konteineri olemasolu kohustuslik, samas saab teenust tellida ka eramajja. Uuri kohalikult omavalitsuselt, millised on võimalused sinu piirkonnas biojäätmete kogumiseks ja kompostimiseks (nt mõnes kogukonnaaias vms).

Kompostikastid on lahedad

Möödunud on ajad, mil kompostihunnik asus laialilaotatud kujul tagaaias peenraservas ja pani naabreid kaebama. Tänapäeval on turul palju kinniseid ja kaetud tooteid, mis aitavad su kogutud jäätmetel komposteeruda. Peovalikute asemel võid ehitada nägusa isendi aianurka ka ise.