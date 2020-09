5 nõuannet, kuidas kujundada just sulle sobiv köök

Kindlasti tuleks läbi mõelda ka see, kas eelistate, et nõud, noad ja muud köögitarvikud oleksid alati nähtaval ja kiirelt kättesaadavad? Või on tähtsamaks minimalism ning asjade “peitmine” kappidesse ja nende kasutamine vaid vajadusel? Siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid, küll aga sõltub nendest eelistustest köögimööbli valik ja köögi töötasapindade planeering. Näiteks see, mis võib ühe jaoks tunduda segamini köögina, on kulinaaria fännide jaoks hoopis ideaalseks lahenduseks, kus kõik retsepti järgi toimetamiseks vajalik on koheselt kättesaadav. Ja vastupidi - range kord ja minimaalselt nähtaval olevad köögitarvikud võivad olla mõne kokkaja jaoks hoopis ainus lahendus, kuidas köögis toimetada.

Erinevalt diivanist või telerist, mida on üsna lihtne vajadusel välja vahetada, jääb köök koju pikemaks ajaks ning just seetõttu on oluline pöörata tähelepanu selle heale kvaliteedile. Kokkuvõttes on see ju kodu süda ning kui temaga on kõik korras, jääb see märkamatuks. Kui aga miski köögis ei toimi nii nagu vaja, hakkab see pidevalt häirima. Tänapäeva tipptasemel kvaliteediga kööke valmistatakse kaasaegses robottootmises ning just see tagab nende täpsuse ja ka töökindluse.