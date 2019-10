Pimedad õhtud teeb hubaseks uus valgusti, mis on mõjutatud põhjamaade filosoofiast 

Virva on täiendus Iittala laienevasse valgustite kollektsiooni, mis annavad inspiratsiooni kodu sisustamiseks nii sügisel kui ka talvel. Virva on suuga puhutud klaasist laualamp, mis seisab neljajalgsel metallist alusel. Selle eristuv kuju on ümardatud servadega risttahukas, mis on valmistatud õrnast klaasist, mida ehib abstraktne reljeefne muster. Just tänu reljeefsele klaaspinnale kumab valgusti ruumi pehmet valgust ning on silmatorkavalt efektne ka väljalülitatuna.

Rääkides lambi nimest, siis see on inspireeritud Soome rahvapärimuslikust sõnast “virvatuli”, mis märgib nii meie kui ka põhjanaabrite juures gaasitulukest või muud nõrka valgust, mis soolaugaste või järvede kohal õrnalt leegitseb. Virvatuli ilmub eikusagilt ning haihtub sama kiirelt, eriti kui seda tabada üritatakse. Kirjanduses sümboliseerib virvatuli lootust ning legendi kohaselt märgib see asukohta, kuhu on peidetud aare.

Virva kujundamisel uuris Matti Klenell Iittala klaasipärandit, pöörates erilist tähelepanu mustritele ja süvistustele, mis on Iittala klaasesemeid kaunistanud läbi aastakümnete. Teda inspireerisid reljeefsed kujundused, mis kaunilt klaasi pinnalt peegeldusid. Samuti oli talle oluline, et lamp oleks efektne ning silmatorkav ka väljalülitatuna, kui sellele paistab vaid väline valgus. Nii ongi valgusti pindmine muster loodud graveeritud vormi abil, mille klaasist kuju saadi suuga puhumise teel. Õhulist ja kerget kuju rõhutab aga selle neljajalgne, pulbervärvitud alumiiniumist alus. Lambil puudub konkreetne suund, nii et selle võib asetada kodus erinevatele kohtadele: lauale, aknalauale, riiulile või voodi äärde.