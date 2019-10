Üritused Lihula otsib peatänavale uut arhitektuurilahendust Dagmar Reinolt , täna, 14:52 Jaga: M

Lihula

Lääneranna Vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja arhitektuurivõistluse, mille käigus otsitakse Lihula linna peatänavale uut terviklikku lahendust, et muuta linnasüda tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks.Lihula uut peatänavat kujundatakse, kaasajastatakse ja ehitatakse EV100 ja Eesti Arhitektide Liidu algatuse “Hea avalik ruum” jätkuprogrammi raames. "Lääneranna valda ajendas programmiga ühinema soov saada terviklik ja pikemaajaline lahendus valla keskuse - Lihula linna - peatänava Tallinna maantee arendamiseks ning tänava avaliku ruumi kasutamiseks ja inimsõbralikumaks muutmiseks. Seni on Lihula Tallinna maantee arendamine toimunud üsna juhuslikult. Samuti loodame, et võistluse tulem annab lisaväärtust Lihula peatänava äärsele pika ajalooga hoonestusele," kommenteeris Lääneranna vallavalitsuse arendusjuht ning arhitektuurivõistluse žürii esimees Margus Källe. Lihula peatänava arh