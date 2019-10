Laura Põldvere: enamus minu riidekapist võrdub kodumaise disainiga 

Suvel tiirutasime mööda Euroopat, et saada elamus erinevate artistide kontsertidelt. Läksime Viini kuulama Pink'i ja leidsime ka veidi aega, et elektrirattaga ringi vurada. Minu suurel palvel läksime ka muuseumikvartalisse ja kogesime seal ühte visuaalsetele eriefektidele ehitatud installatsiooni, mis on nüüd läbi minu kunstilise tõlgenduse ja inspiratsiooni leidnud tee ekraanile. Ehk siis kasutasin saadud ideesid uue loo ''Don't Shut Me Out'' muusikavideos.