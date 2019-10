Sisustus 3 kasulikku nippi, kuidas endale kodus privaatsust tagada Dagmar Reinolt , täna, 11:25 Jaga: M

Kodu Foto: Simon Fritzell

Me kõik teame, et privaatsus sõltub paljuski sellest, kus ja kellega sa elad, kultuurilistest erinevustest, traditsioonidest ning inimese rollist peres. Peamiseks takistusteks, mis piirab privaatsuse tagamist, peab 22% eestlastest seda, et nad peavad hoolitsema teiste eest. See on põhiliseks takistuseks just peredes, kus kasvavad väikesed lapsed. Siin on kolm nippi, kuidas oma privaatsust kodus tagada.