INSPIRATSIOON: sein olgu kui lõuend! Värviküllane sein annab toale uue ilme 

Ruumikoda blogi kirjutab, et jäi ühel päeval unistama abstraktsetest seintest, mis mõjuksid ühtaegu nagu kunstiteosed ja teiseltpoolt hästi loomulikult ja vabalt. Enamuse selliseid seinu võiks koduomanik ise luua oma osavate näppudega värvimise teel. Kes aga pelgab, et pole suurem asi kunstnik, siis on müügil ka selliseid efektseid ja abstraktse mustriga tapeete, mis elu muidugi oluliselt kergemaks teevad.