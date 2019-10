Sisustus Euroopa suurimal keraamikamessil toodi esile värvid, kontrastsed mustrid ja suured mõõdud Toimetas Dagmar Reinolt , täna, 10:43 Jaga: M

Cersaie 2019 seinaplaatide valik. Foto: Noto Viimistlussalong

Tänavuselt Euroopa suurimalt keraamikamessilt Cersaie 2019 jäid keraamiliste plaatide ja vannitoasisustuse osas silma just need trendid. Värvid on looduslähedased ja pastellsemad, esineb mosaiikset killumustrit ja ka erksamaid toone. Domineerib loodus ja naturaalsus. Keraamilsed plaadid on suured või ülisuured.