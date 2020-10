Ei viitsi koristada? 8 geniaalset nippi, kuidas kodu kauem korras hoida 

Hoia koristusvahendid käepärast! Foto: Freepik

Vähem asju on parem

Lihtne tõde on see, et mida vähem sul on asju, seda lihtsam on koristada. Varu asjade hoidmiseks kapiruumi või kaste. Kui sinu pereliikmed teavad, kus on asjade õige koht, siis tekib ka neil harjumus need sinna tagasi panna. Alguses on neil ehk rohkem meeldetuletamist vaja, kuid lõpuks hakkab see toimima.